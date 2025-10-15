Messi asiste, Argentina golea y muestra su poderío rumbo al Mundial

-

Argentina aplastó a Puerto Rico 6-0 en un amistoso rumbo al Mundial 2026, con dobletes de Mac Allister y Lautaro Martínez, y dos asistencias de Messi.

Con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, Argentina se impuso con autoridad 6-0 ante Puerto Rico en un amistoso disputado en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami en Fort Lauderdale, Florida, en el esperado regreso de Lionel Messi al once titular de Lionel Scaloni tras perderse el duelo del viernes pasado frente a Venezuela.

La Albiceleste no tardó en imponer su superioridad. A los 14 minutos, un cabezazo de Mac Allister frente a la línea de gol abrió el marcador, luego de un remate de Messi al travesaño y una volea de Nicolás González que el mediocampista del Liverpool desvió para el 1-0.

Al minuto 22, el 10 volvió a ser protagonista al filtrar un pase preciso a Gonzalo Montiel, quien definió de volea desde el costado derecho con un disparo cruzado que significó el 2-0.

El 10 lideró a los campeones del mundo de manera sólida y efectiva desde el arranque del duelo. (Foto: AFP)

El 3-0 llegó nuevamente por obra de Mac Allister, que remató de primera al ángulo derecho tras una asistencia de José López, quien había pivotado dentro del área chica.

El cuadro boricua apenas pudo contener el vendaval ofensivo argentino. En el segundo tiempo, un rebote desafortunado entre Steven Echevarría y el arquero Sebastián Cutler terminó en autogol, ampliando la cuenta a 4-0.

El festival continuó con Lautaro Martínez, que al minuto 34 del complemento aprovechó un balón suelto en el área para marcar el quinto. Cuatro minutos después, una gran combinación entre Messi y Lautaro terminó con el delantero del Inter de Milán definiendo pegado al poste izquierdo, cerrando la cuenta con la media docena de goles.

‍♂️ Leo Messi reaches 60 assists with Argentina, most in international football history beating Neymar’s previous record at 59.



Messi’s also 2 assists away from 400 career assists. pic.twitter.com/kCuMFxL4d6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2025

Volvió a brillar

En su regreso al once inicial, Lionel Messi, de 38 años, volvió a ser el conductor del equipo, destacando con seis pases clave y dos asistencias. Con esto alcanzó 60 asistencias en selecciones, la mayor cantidad en la historia del futbol internacional, superando las 59 de Neymar, y quedó a solo dos de llegar a 400 participaciones directas en goles a lo largo de su carrera.