Sara, la joven motorista que murió arrollada en ruta al Pacífico

La tragedia ocurrió cuando la víctima esperaba a la orilla de la carretera.
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Sara Leticia, de 27 años, fue la joven que murió atropellada este mediodía de martes 23 de junio en el kilometro 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad.
De acuerdo a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, la joven fue arrollada por el conductor de un vehículo particular, el cual se dio a la fuga.
Según información preliminar, Sara esperaba a una compañera a la orilla de la carretera cuando ocurrió el hecho.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, pero lamentablemente la víctima ya había fallecido.
Localizan al responsable
Autoridades reportaron la ubicación del vehículo presuntamente involucrado, en el cruce hacia Ciudad San Cristóbal.
Las investigaciones continúan.