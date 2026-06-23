Sara, la joven motorista que murió arrollada en ruta al Pacífico

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La tragedia ocurrió cuando la víctima esperaba a la orilla de la carretera.

Sara Leticia, de 27 años, fue la joven que murió atropellada este mediodía de martes 23 de junio en el kilometro 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad.

De acuerdo a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, la joven fue arrollada por el conductor de un vehículo particular, el cual se dio a la fuga.

La joven murió arrollada por un conductor que se dio a la fuga. (Foto: redes sociales)

Según información preliminar, Sara esperaba a una compañera a la orilla de la carretera cuando ocurrió el hecho.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, pero lamentablemente la víctima ya había fallecido.

Complicaciones de #TraficoVN por motorista fallecida en el km. 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad, agentes la espera del @MPguatemala pic.twitter.com/128nONGuxL — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 23, 2026

Localizan al responsable

Autoridades reportaron la ubicación del vehículo presuntamente involucrado, en el cruce hacia Ciudad San Cristóbal.

Las investigaciones continúan.