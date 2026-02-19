Se viene la primera fecha del Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela

-

La Marina Pez Vela volverá a ser el escenario, en el cual, los mejores pescadores de Guatemala se den cita, ya que el próximo viernes 20 y sábado 21 de febrero, se realizará la primera y segunda fecha del Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela 2026, en la modalidad de equipos.

LEE TAMBIÉN: Polo Club esta listo para la disputa del Campeonato Nacional de Mediano Hándicap 2026

Se espera la participación de 10 embarcaciones aproximadamente, en las cuales, irán cuatro pescadores por barco, para totalizar 40 amantes de este deporte. Ellos lucharán en alta mar por pescar la mayor cantidad de peces vela en cada jornada de competencia.

Guatemala es considerado el mejor país para la práctica de este deporte, y, por ende, su pesca está controlada, y en certámenes como el que se aproxima, el pescador únicamente atrapa al pez, y lo libera, ya que, sino lo hace de esta manera, se somete a graves sanciones por parte del gobierno nacional.

En la temporada 2025, el equipo ganador fue Mijooo, integrado por Rodrigo Guzmán, Álvaro Fortuny, Pablo Guzmán y Diego Menéndez. En segundo lugar, se ubicó el equipo Libertad; mientras que, el conjunto de Piragua, finalizó en la tercera posición, respetivamente.

El ganar del título por equipos, clasificará a le 32 Internacional Billfish Tournament (IBT), que se realizará en noviembre próximo en El Salvador.

Para la competencia del próximo viernes y sábado, las embarcaciones saldrán de La Marina Pez Vela a las 7 horas, y tiene programado retornar a tierra a las 17.30 horas. La liberación de cada espécimen, tendrá un valor de 100 puntos, y gana el equipo, que mayor cantidad de unidades acumule.

Este evento es clasificatorio para el prestigioso campeonato, 32 Internacional Billfish Tournament (IBT), que se realizará en noviembre próximo en El Salvador. A ese certamen llegan pescadores de Estados Unidos, Costa Rica, México y Guatemala.

Tanto ha crecido este deporte en el país a través de los años, que Guatemala cuenta el récord mundial de más de 100 peces vela capturados y liberados en un solo día, desde un mismo barco. El pez vela es famoso por su increíble velocidad, pudiendo alcanzar hasta 110 kilómetros por hora (unos 60 nudos), lo que lo convierte en uno de los peces más rápidos del mundo, superando, incluso a muchas embarcaciones pequeñas, y siendo un ícono de la pesca deportiva en alta mar.