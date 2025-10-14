Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano no ha cumplido su sentencia por abuso

-

Sasha Sokol reveló que, pese al fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, a su favor, Luis de Llano no ha acatado la condena derivada de la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años.

Sokol dijo a periodistas de "Ventaneando" que el proceso legal continúa, sin embargo hay una falta de cumplimiento del productor pues no ha ofrecido la disculpa pública, ni cumplido con la indemnización económica, ni con el curso de sensibilización sobre abuso.

La ex integrante de Timbiriche habló respecto a quienes dicen que "eran otros tiempos": "No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto.

Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico", aseguró.

El apoyo en el medio

La cantante agradeció a Itatí Cantoral por defenderla públicamente, reconociendo su valentía, "estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho, Kiko Campos tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa", expresó.

Acerca del respaldo incondicional de sus compañeros de Timbiriche dijo: "han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal", concluyó con visible emoción.



