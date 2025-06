Ex Timbiriche, Sasha Sokol reacciona a condena de Luis de Llano por abuso

-

Después de casi tres años de batalla legal contra Luis de Llano, Sasha Sokol sentó precedente para que las víctimas de abuso sexual puedan obtener justicia a pesar del paso de los años.

Su ex manager Luis de Llano, con quien mantuvo una supuesta relación amorosa que luego fue sexual, producto del grooming, cuando ella tenía 14 años y él 39, deberá pedir una disculpa pública a la estrella, además de tomar un curso en prevención de conductas de abuso sexual y nunca mencionar a la artista ni el asunto.

La exintegrante de Timbiriche reconoció que si bien ninguna sentencia puede borrar el daño, la resolución de la SCJN le ha devuelto mucho más que su sentido de justicia.

"Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme", escribió en un comunicado la artista.

Sentó precedente para otras víctimas

Sokol celebró que a partir de ahora, cuando esté listo, cada afectado por violencia sexual, podrá acceder a la justicia, a través del proyecto aprobado por la Corte, elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, en el que se reconoce el difícil camino que enfrentan las víctimas de abuso infantil antes de poder alzar la voz.

Hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. — Sasha Sokol (@SashaSokol) September 28, 2023

"Son víctimas de violencia sexual sobre hechos que acontecieron cuando eran menores de edad y que causaron secuelas gravísimas en sus mentes que no terminan de desarrollarse o entender hasta que pasa el tiempo y cuentan con madurez, redes de apoyo o cualquier situación que permita comprender lo que sucedió", explicó.

Sasha recordó que tenía sólo 14 años cuando comenzó el abuso de Luis de Llano de 39 y no tenía ni las herramientas ni la capacidad de comprender lo que estaba viviendo.

"El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas, como que mis papás estaban de acuerdo o mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que 'en la mente de una niña fantasiosa'. Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral".

Desde mayo del 2023, a Llano le fue impuesta una condena que incluye el pago de una indemnización, una disculpa pública y el abstenerse de hablar de Sokol, sin embargo él presentó un amparo, mismo que le fue negado.

La denuncia de Sasha

Durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2022, Sokol denunció públicamente a Luis de Llano en X:

"Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos.

"Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá", inició.

