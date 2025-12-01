SAT aprueba tabla de valores imponibles del Impuesto sobre Circulación de Vehículos para 2026

-

A partir de enero se podrá hacer el pago del impuesto de circulación del 2026.

OTRAS NOTAS: Las gestiones en línea que puedes presentar en la SAT

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acordó mediante el Acuerdo de Directorio Número 18-2025 aprobar la tabla de valores imponibles del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres (ICVT) que regirá a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

Según explicó la SAT en lo que se refiere a los vehículos terrestres, que no aparecen incluidos en la Tabla de Valores Imponibles, el impuesto se determinará de la forma siguiente:

Cuando la marca, línea y demás características del vehículo no aparezcan incluidas en la Tabla de Valores Imponibles, se aplicará el impuesto que corresponda al rubro inmediato más bajo del vehículo que presente mayor grado de similitud en la marca, línea, centímetros cúbicos, watts o kilowatts, cilindros, puertas o combustible, u otras características como tipo y valor de mercado.

Cuando la marca y línea aparezcan en la Tabla de Valores Imponibles, pero las demás características no coincidan, se aplicará el impuesto que corresponda al rubro inmediato más bajo en la marca y línea del vehículo.

Cuando la marca aparezca en la Tabla de Valores Imponibles, pero las demás características no coincidan, se aplicará el valor que presente mayor grado de similitud en centímetros cúbicos, watts o kilowatts, cilindros, puertas o combustible, que corresponda al rubro inmediato más bajo, en la marca del vehículo.

La Tabla de Valores Imponibles del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres regirá a partir del 1 de enero al 31 de diciembre 2026.

Acá puedes descargar la tabla

Código:

Cómo hacer el pago

El trámite se debe hacer a través del sistema Declaraguate por medio del formulario SAT-4091, en el cual debe ingresarse la información requerida, posteriormente debe validarse y congelarse el formulario y luego se puede imprimir.

Al concluir el proceso en anterior, el monto se puede cancelar en una ventanilla bancaria o en la banca en línea de los bambos autorizados.

LEA MÁS: Tramita tu RTU en línea y evita hacer largas filas

Dicho tributo está incluido en la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos (Decreto 70-04), la cual establece que la recaudación se reparte entre municipalidades para mantenimiento, mejoramiento, construcción y ampliación de calles, entre otros, fondo común y otras instituciones según el tipo de automotor.

Los contribuyentes podrán pagar dicho impuesto a partir de enero de 2025 hasta julio de ese año. Pese a que el Congreso aprobó una prórroga este 2024 para ampliar la fecha en que vencía el plazo para cancelarlo, esto fue por única vez.