La alerta de la SAT para sus contribuyentes

Desconocidos simulan ser representantes de la SAT para acceder a información sensible de contribuyentes.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a través de un comunicado, informó recientemente que su nombre e imagen fueron utilizados para obtener información personal de usuarios.
En parte del comunicado se lee que “personas inescrupulosas” están realizando diversos intentos de estafa., por lo que han interpuesto las denuncias correspondientes para que las autoridades a cargo investiguen.
Esto vulneró la seguridad y confidencialidad de las víctimas. Ante ello, la SAT informa a los usuarios que:
- No realizan llamadas telefónicas para actualizar información ni ofrecen gestiones de devoluciones de impuestos por medio de terceros, enlaces externos o aplicaciones no oficiales.
- Los sistemas electrónicos oficiales son SATGT y FEL y están disponibles para descargarse desde la tienda de aplicaciones de iOS y Android; “evita instalar aplicaciones falsas desde sitios desconocidos, ya que estas pueden comprometer la seguridad de sus credenciales”. dijo la autoridad fiscal.
- Verificar cuidadosamente antes de compartir información personal o tributaria en páginas web externas.
- La actualización de datos es estrictamente por canales oficiales, tales como la Agencia Virtual, ingresando desde el portal institucional www.sat.gob.gt o a través de atención presencial en agencias, oficinas o delegaciones tributarias.
Además, recuerda que solo se deben usar canales oficiales para cualquier gestión y recomienda incrementar las precauciones en internet y aplicaciones móviles.