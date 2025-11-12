SAT supera meta de recaudación tributaria proyectada para octubre de 2025

-

La proyección de cierre fiscal aún está pendiente de ser analizada por el Directorio de la Institución.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que la meta de recaudación tributaria propuesta hasta octubre se ha superado por Q 2,257.8 millones.

Werner Ovalle Ramírez, titular de la SAT, informó que hasta octubre último se tiene recaudación de Q 95,636.4 millones de una meta programada de Q 93,378.6 millones, es decir, se superó la meta en un 2.4 %.

El superintendente, también manifestó que la diferencia en la recaudación —que son Q 2,257.8 millones—, representa una variación relativa del 9.1 % en la meta de recaudación tributaria.

Según explicó el intendente de Recaudación de la SAT, Erick Estuardo Echeverria, la meta de recaudación del 2025 es de Q 108.737.5 millones, lo que significa que, en lo que falta del año, se debe recaudar Q 13,101.1 millones.

Echeverria precisó que los principales sectores que han estado generando el impulso en la recaudación son el comercio, la industria, los servicios y la agricultura principalmente.

Sin escenario oficial

Ovalle Ramírez, confirmó que "aún está pendiente de conocerse en el Directorio —de la SAT— la proyección de cierre del 2025".

El funcionario también puntualizó que "la proyección del presupuesto se mantienen las mismas cifras que fueron presentadas ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República" que fue de Q 119,762.8 millones.

"Es un tema donde hemos estado abiertos a estar actualizando y poder hacer la verificación de las datas", indicó Ovalle Ramírez.

La SAT ha mostrado una tendencia consistente a superar las metas fiscales en los últimos años, con resultados de recaudación que han sobrepasado la programación anual, como ocurrió en 2024.

El continuo superávit en la recaudación es vital para el sostenimiento del Presupuesto General de la Nación, impactando positivamente las finanzas públicas.