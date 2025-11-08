Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La SAT anuncia subasta de vehículos

  • Por Jessica González
08 de noviembre de 2025, 10:11
La subasta será este 21 de noviembre. (Foto: archivo/Soy502)

La subasta será este 21 de noviembre. (Foto: archivo/Soy502)

Varios autos abandonados en las aduanas de la SAT serán ofrecidos en subasta.

OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo finalizan las clases en las escuelas de Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Intendencia de Aduanas, anunció la Subasta Pública "A Viva Voz", la cual incluye varios vehículos.

La exhibición de mercancías será el 18, 19 y 20 de noviembre, de 8:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas. 

En la terminal Portuaria Chiquita de Guatemala, 9a. Calle y 1a. Avenida, Puerto Barrios, Izabal y Depósito Aduanero Público de Chiquita Guatemala, ubicado en el bulevar Jesuralén, segunda entrada a Puerto Barrios. 

Al llegar es importante que lleves protección personal (casco, chaleco reflectivo y botas industriales con punta de acero).

La subasta pública será el 21 de noviembre a las 9:00 horas en el Salón principal de Restaurante La Pesca, ubicado en la 1a. calle, entre 4a. y 5a. avenida, Barrio el Rastro, Puerto Barrios. 

Entre los autos subastados están: 

  • Nissan Sentra negro 2012
  • Camioneta Ford Escape Se 2019
  • Mazda 3 2020
  • Camioneta Toyota RAV4 2010
  • Honda Fit 2008
  • Mazda Speed 3 2011
  • Camioneta Toyota RAV4 2009

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar