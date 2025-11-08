La SAT anuncia subasta de vehículos

Varios autos abandonados en las aduanas de la SAT serán ofrecidos en subasta.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Intendencia de Aduanas, anunció la Subasta Pública "A Viva Voz", la cual incluye varios vehículos.
La exhibición de mercancías será el 18, 19 y 20 de noviembre, de 8:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas.
En la terminal Portuaria Chiquita de Guatemala, 9a. Calle y 1a. Avenida, Puerto Barrios, Izabal y Depósito Aduanero Público de Chiquita Guatemala, ubicado en el bulevar Jesuralén, segunda entrada a Puerto Barrios.
Al llegar es importante que lleves protección personal (casco, chaleco reflectivo y botas industriales con punta de acero).
La subasta pública será el 21 de noviembre a las 9:00 horas en el Salón principal de Restaurante La Pesca, ubicado en la 1a. calle, entre 4a. y 5a. avenida, Barrio el Rastro, Puerto Barrios.
Entre los autos subastados están:
- Nissan Sentra negro 2012
- Camioneta Ford Escape Se 2019
- Mazda 3 2020
- Camioneta Toyota RAV4 2010
- Honda Fit 2008
- Mazda Speed 3 2011
- Camioneta Toyota RAV4 2009