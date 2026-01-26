Seahawks resisten ante Rams y jugarán el Super Bowl contra los New England Patriots

-

Los Seattle Seahawks derrotaron este domingo 31-27 a Los Angeles Rams y avanzaron a su primer Super Bowl de la liga de football americano (NFL) en 11 años, en el que enfrentarán a los New England Patriots.

Seattle, que sobrevivió a una feroz batalla ante los Rams, se proclamó campeón de la Conferencia Nacional y buscará su segundo título de Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara (California).

Los Seahawks tendrán también la posibilidad de cobrarse venganza por la dolorosa derrota sufrida ante los Patriots de Tom Brady en la última jugada del Super Bowl de 2015.

Campeones en 2014, los Seahawks son uno de los muchos equipos resurgidos en esta temporada después de pasar dos años seguidos sin clasificar a los playoffs.

La victoria sirvió también para ratificar el talento de Sam Darnold, un quarterback siempre subestimado que ha disfrutado de un renacimiento con los Seahawks.

Hay vida sin Brady

Bajo un intenso temporal de nieve, los New England Patriots derrotaron 10-7 a los Denver Broncos y se clasificaron para su primer Super Bowl de la NFL desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady.

Los Patriots prevalecieron en la cancha de los Broncos, que jugaban sin su quarterback titular, en una final de la Conferencia Americana mucho más igualada de lo esperado.

Una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianos, sentenció el triunfo visitante a dos minutos del final.

Con esta clasificación, los Patriots culminan la reconstrucción iniciada tras la partida de Tom Brady, quien lideró los seis títulos de la franquicia cosechados entre 2002 y 2019.