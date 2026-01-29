Sebastián Bini tiene nuevo reto en el futbol de Guatemala

-

El técnico argentino Sebastián Bini asume uno de los retos más desafiantes de su carrera en el futbol de Guatemala.

El técnico argentino Sebastián Bini se hará cargo de la Selección Sub-20 de Guatemala en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Su experiencia en la formación de jugadores en Municipal (donde pasó por todas las categorías desde la sub-13 hasta la Especial) le valieron para ser elegido por el Comité Ejecutivo de la Fedefut, que encabeza Gerardo Paiz.

Con la sub-20 de los escarlatas, el sudamericano ganó tres de los cuatro torneos que dirigió. En el otro fue subcampeón.

Será la primera experiencia de Bini en selecciones nacionales. Llega después de renunciar de Cobán Imperial, al que dirigió durante el Apertura 2025. Además, ostenta dos títulos de Liga Nacional al frente de los rojos. También dirigió a Águila, de El Salvador.

El proceso

Guatemala, que ha asistido a dos Mundiales sub-20 (Colombia 2011 y Argentina 2023), se clasificó de forma directa al Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, que se realizará del 25 de julio al 9 de agosto en sede por definir.

El torneo lo disputarán 12 selecciones y repartirá cuatro boletos (semifinalistas) al Mundial del próximo año. Además, el mejor combinado del certamen obtendrá el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección juvenil de Guatemala estaba a cargo del mexicano Marvin Cabrera, pero renunció de su puesto a finales del 2025.