Sebastián Siero lanza advertencia a pilotos de buses (videos)

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de octubre de 2025, 11:16
El jefe edil se ha pronunciado ante los recientes accidentes registrados. (Foto:&nbsp;captura de video)

El jefe edil se ha pronunciado ante los recientes accidentes registrados. (Foto: captura de video)

El alcalde se pronunció a través de sus redes sociales.

En Santa Catalina Pínula se han denunciado inconvenientes y accidentes con los buses extraurbanos, ya que las unidades se encuentran en mal estado, sobrecargados o se conducen a alta velocidad, arriesgando la vida de los pasajeros y otros conductores de las vías.

Ante esto, el alcalde Sebasitán Siero se ha pronunciado lanzando una fuerte advertencia a los conductores de buses extraurbanos.

"Es hora de ordenar a los buses extraurbanos, la mayoría de accidentes son provocados por los pilotos imprundentes", comienza diciendo. 

El jefe edil solicita que los ciudadanos hagan el reportes y él tomará acciones. 

"Yo los voy a consignar hasta que los pilotos aprendan a manejar como la gente", aseguró.

Producen terror en las calles

En los últimos meses, han circulado videos donde se muestra la imprudencia e irresponsabilidad de los buses, donde han embestido, esquivado y chocado a otros conductores, lo que ha provocado terror en los usuarios.

"Se creen dueños de la carretera", afirmo el jefe municipal invitando a los ciudadanos a reportar a través del número de WhatsApp 4971-2299 a conductores de buses extraurbanos imprudentes para permitir el ordenamiento de la zona.

