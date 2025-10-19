Sebastián Siero lanza advertencia a pilotos de buses (videos)

El alcalde se pronunció a través de sus redes sociales.
En Santa Catalina Pínula se han denunciado inconvenientes y accidentes con los buses extraurbanos, ya que las unidades se encuentran en mal estado, sobrecargados o se conducen a alta velocidad, arriesgando la vida de los pasajeros y otros conductores de las vías.
Ante esto, el alcalde Sebasitán Siero se ha pronunciado lanzando una fuerte advertencia a los conductores de buses extraurbanos.
"Es hora de ordenar a los buses extraurbanos, la mayoría de accidentes son provocados por los pilotos imprundentes", comienza diciendo.
El jefe edil solicita que los ciudadanos hagan el reportes y él tomará acciones.
"Yo los voy a consignar hasta que los pilotos aprendan a manejar como la gente", aseguró.
Producen terror en las calles
En los últimos meses, han circulado videos donde se muestra la imprudencia e irresponsabilidad de los buses, donde han embestido, esquivado y chocado a otros conductores, lo que ha provocado terror en los usuarios.
"Se creen dueños de la carretera", afirmo el jefe municipal invitando a los ciudadanos a reportar a través del número de WhatsApp 4971-2299 a conductores de buses extraurbanos imprudentes para permitir el ordenamiento de la zona.