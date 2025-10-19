Sebastián Siero lanza advertencia a pilotos de buses (videos)

-

El alcalde se pronunció a través de sus redes sociales.

En Santa Catalina Pínula se han denunciado inconvenientes y accidentes con los buses extraurbanos, ya que las unidades se encuentran en mal estado, sobrecargados o se conducen a alta velocidad, arriesgando la vida de los pasajeros y otros conductores de las vías.

Ante esto, el alcalde Sebasitán Siero se ha pronunciado lanzando una fuerte advertencia a los conductores de buses extraurbanos.

"Es hora de ordenar a los buses extraurbanos, la mayoría de accidentes son provocados por los pilotos imprundentes", comienza diciendo.

El jefe edil solicita que los ciudadanos hagan el reportes y él tomará acciones.

"Yo los voy a consignar hasta que los pilotos aprendan a manejar como la gente", aseguró.

Los pilotos de buses extraurbanos están provocando accidentes por conducir de manera irresponsable, sobrecargan las unidades, poniendo en riesgo tanto a los pasajeros como a otros conductores. ¡No vamos a permitir eso! ⚠️

Producen terror en las calles

En los últimos meses, han circulado videos donde se muestra la imprudencia e irresponsabilidad de los buses, donde han embestido, esquivado y chocado a otros conductores, lo que ha provocado terror en los usuarios.

¿Qué les pasa a estos choferes? Este señor debería dedicarse a otra cosa y no a manejar un bus de pasajeros.



El bus ya está en el predio municipal y lo vamos a devolver hasta que el piloto aprenda a manejar como corresponde. ⚠️ pic.twitter.com/YQZzbxKhgy — Sebastian Siero (@sebastiansiero) July 31, 2025

¡Pilotos irresponsables! No puede ser que no les importe la vida de los demás. Conducir así puede provocar daños irreparables.



El bus ya está en el predio municipal, para evitar que siga cometiendo ese tipo de imprudencias. pic.twitter.com/EyXTdMCxU9 — Sebastian Siero (@sebastiansiero) July 23, 2025

"Se creen dueños de la carretera", afirmo el jefe municipal invitando a los ciudadanos a reportar a través del número de WhatsApp 4971-2299 a conductores de buses extraurbanos imprudentes para permitir el ordenamiento de la zona.