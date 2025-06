Secretaria de Seguridad de EE.UU llegará a Guatemala este jueves

-

La Secretaria de Seguridad de Estados Unidos estará en Guatemala este jueves y sostendrá reuniones con el presidente Bernardo Arévalo.

En las últimas horas se dio a conocer que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, siglas en inglés), Kristi Noem, iniciará un viaje de tres días en el que estará llegando a: Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala

Dicha gira inicia este martes 24 de junio, y el objetivo es mantener conversaciones bilaterales con autoridades de cada país, para estrechar lazos, se lee en un comunicado oficial.

JUST ANNOUNCED



DHS Secretary Kristi Noem will visit Panama, Costa Rica, Honduras, and Guatemala for bilateral discussions with global leaders this week. pic.twitter.com/69Bf49wAkg — Breanna Morello (@BreannaMorello) June 23, 2025

En Guatemala

Noem arribará a territorio nacional este jueves 26 de junio, donde se reunirá con el presidente de la república, Bernardo Arévalo, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Asimismo, realizará una revisión de programas del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Actualmente, la funcionaria se encuentra en Panamá, donde mantiene una reunión con el presidente de dicho país, José Raúl Mulino, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y ministro de Exteriores, Javier Martínez-Acha.