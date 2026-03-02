Secretario de defensa: "No hay tropas de terreno de EE.UU. en Irán"

-

El secretario de la Defensa mencionó que Estados Unidos irá tan lejos como sea necesario en cuanto el conflicto que se ha desarrollado desde el pasado sábado 28 de febrero.

Esta mañana durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este que no hay tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán, pero dejó la opción abierta al afirmar que irán "tan lejos" como sea necesario. Asimismo indicó que la guerra podría prolongarse hasta seis semanas.

Cuando le preguntaron si el país norteamericano tenía fuerzas desplegadas en la república islámica, Hegseth dijo en una conferencia de prensa: "No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos", y añadió: "iremos tan lejos como sea necesario".

Las fuerzas estadounidenses comenzaron a bombardear Irán el sábado en coordinación con Israel, y desde entonces han golpeado cientos de objetivos en todo el país, incluidos misiles, la armada y sitios de mando y control de la república islámica.

La guerra podría durar hasta seis semanas según el secretario. (Foto: AFP)

*Con información de AFP