¡La querían secuestrar! Estudiante fue perseguida a las afueras de la USAC

Una estudiante de la USAC contó su testimonio luego de casi ser secuestrada a las afueras de la universidad.

Durante la noche del jueves 7 de marzo, en redes sociales se publicó el testimonio de una estudiante de la Universidad de San Carlos (USAC) a la que intentaron secuestrar a las afueras del recinto.

La alumna de la USAC, cuyo nombre no fue compartido, asegura que fue seguida desde el sector de veterinaria en la universidad, y cuándo salió del centro educativo la intentaron drogar.

"Afuera de la universidad me quisieron drogar y subirme a un carro para secuestrarme, hasta corrieron detrás de mí pero yo logré regresar a la USAC", aseguró la víctima.

Posteriormente, la mujer indicó que al momento de volver al centro educativo, recibió la ayuda y el apoyo de los policías encargados de resguardar la Universidad de San Carlos.

"Mientras corría hacia la universidad yo estaba llorando y gritando, lo bueno es que estaba cerca, pero aún así los hombres corrieron detrás de mí", comentó la estudiante.

Los eventos se dieron alrededor de las 18:15 horas del pasado jueves 7 de marzo, luego que la alumna saliera de la facultad de derecho y se dirigiera al carro de su mamá.

"Me di cuenta del tipo que venía detrás de mí pero en mi inocencia pensé que se dirigía a la salida de la universidad, por eso no apreté el botón de pánico en el sector de veterinaria", explicó.

Por último, la estudiante afirmó que varios alumnos vieron el suceso y ninguno de los presentes decidió ayudarla: "La gente solo veía y nadie me ayudó; no me dio tiempo de sacar mi gas pimienta".