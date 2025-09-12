¿Seguirá lloviendo? Así estará el clima este sábado 13 de septiembre

Sí, la lluvia seguirá a esta hora del sábado.
Este sábado 12 de septiembre amanecerá con neblina, pero ¿seguirá lloviendo?
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.
Esto debido al paso de la onda del este número 31 de la temporada.
Las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas eléctricas, acompañadas de abundante lluvia, viento fuerte y granizo.
Si saldrás de tu casa, no olvides llevar un paraguas y evitar las zonas de riesgo.