¡Seguirá la lluvia! Así estará el clima este jueves 14 de agosto

Durante la tarde se esperan tormentas fuertes y posible caída de granizo.
Tras el paso de la onda del este número 21, el ambiente se mantiene húmedo, sin embargo, la mañana de este jueves 14 estará soleada y cálida.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh), por la tarde habrá nubosidad y posibles lluvias, acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta, sur del Altiplano Central y sur de Valles de oriente.
Se esperan tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible granizo.
Si andas fuera de casa toma tus precauciones, ya que las lluvias pueden provocar inundaciones, crecidas repentinas de ríos y daños en la red vial.