¿Seguirá la lluvia? Así estará el clima este jueves 23 de octubre

Por la mañana se espera bastante nubosidad y neblina.
Para este jueves 23 de octubre se espera abundante nubosidad y neblina, sobre todo en la Franja Transversal del Norte, norte del Altiplano Central y norte de valles de Oriente.
Habrá pocas nubes en el resto del territorio nacional.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde se pronostican lluvias y lloviznas con actividad eléctrica en casi todo el país.
Los mayores acumulados de lluvia se presentarán en la Bocacosta, Caribe, sur de Petén y en el Pacífico.