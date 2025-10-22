Versión Impresa
¿Seguirá la lluvia? Así estará el clima este jueves 23 de octubre

  • Por Jessica González
22 de octubre de 2025, 15:41
Por la tarde se esperan lluvias con actividad eléctrica. (Foto: archivo/Soy502)

Por la mañana se espera bastante nubosidad y neblina.

Para este jueves 23 de octubre se espera abundante nubosidad y neblina, sobre todo en la Franja Transversal del Norte, norte del Altiplano Central y norte de valles de Oriente.

Habrá pocas nubes en el resto del territorio nacional. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde se pronostican lluvias y lloviznas con actividad eléctrica en casi todo el país. 

Los mayores acumulados de lluvia se presentarán en la Bocacosta, Caribe, sur de Petén y en el Pacífico. 

