La segunda fase del AeroMetro será un respiro para quienes utilizan la Roosevelt

La construcción del AeroMetro ya está en marcha y representará una alivio para las más de tres millones de personas que se movilizan por las calles de la ciudad.

El AeroMetro surge como una respuesta moderna a la realidad que viven los guatemaltecos en las calles, pues es un sistema que reorganizará la forma en que la ciudad se mueve.

Buscará mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.

La segunda fase del proyecto traerá grandes beneficios para quienes transitan a diario por la calzada Roosevelt, uno de ellos es que los buses extraurbanos dejarán de utilizar la calzada, una de las vías más transitadas de la ciudad.

La Municipalidad de Guatemala asegura que "el impacto será directo, con menos paradas a nivel de superficie, mayor continuidad en el tránsito y una mejora general en la movilidad de todo el trayecto".

Según la comuna, al eliminar interrupciones, se habilitan espacios importantes que favorecen tanto al transporte particular como al transporte público urbano.

Otro beneficio importante de esta segunda fase se verá reflejado en la conexión entre la calzada Roosevelt y el Periférico, ya que al retirar paradas de buses en este sector, se facilitarán las incorporaciones desde el Periférico norte y sur hacia la Roosevelt, tanto en dirección a occidente como a oriente.

Esto garantizará trayectos más ágiles, menos congestión y una movilidad más segura y ordenada en uno de los puntos más estratégicos de la ciudad.