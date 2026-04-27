¡En segundos! Cámara capta robo de vehículo estacionado (video)

#AlertaGT | ROBO DE MOTOCICLETA EN AZACUALPILLA. ⚠️



Hoy en la madrugada, aproximadamente a las 3:30 a.m., fue robada una motocicleta modelo NK300, placas M0 597LXK, en la aldea Azacualpilla, Palencia.



⚠️ Si alguien tiene información o la ha visto, por favor comunicarse… pic.twitter.com/Scv91YRLJb