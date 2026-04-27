¡En segundos! Cámara capta robo de vehículo estacionado (video)

El robo fue perpetrado entre dos individuos durante la madrugada de este lunes.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que delincuentes roban un vehículo de dos ruedas que se encontraba estacionado en la vía pública, en la aldea Azacualpilla, en Palencia.
En las imágenes se observa que el vehículo se encontraba en la orilla de la calle, de pronto aparece un sujeto quien la comienza a movilizar hacia delante.
Después, aparece otro individuo quien en cuestión de segundos logra arrancar el vehículo y proceden a robarlo. Ambos hombres iban vestidos con sudaderos con capucha para tratar de ocultar sus rostros.
El propietario de este vehículo solicita apoyo para que pueda ser localizado el mismo e indica que las placas de circulación son las siguientes: M597LXK.