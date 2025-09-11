Videos: Seis fallecidos por explosión de pipa de gas en Ciudad de México

-

Aumentó a 90 el número de heridos debido al trágico incendio protagonizado por un tráiler que transportaba gas en Itzapalapa.

Seis personas murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, informaron este jueves las autoridades locales.

La capital de dicho país se vio estremecida el miércoles por la tarde, tras el poderoso estallido de un vehículo cargado con cerca de 50 mil litros de gas cuando circulaba por un puente del distrito de Iztapalapa.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche", dijo este jueves a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad.

Detalló que se sumaron 90 heridos por el percance, diez han sido dados de alta, mientras 21 están en "estado crítico" con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más del 70% de su cuerpo.

Así corrió la gente después de que explotó una pipa en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.#Vídeo pic.twitter.com/CbKMKjHXdi — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 10, 2025

"Accidente trágico"

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina de este jueves que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir.

"No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición", dijo la mandataria.

Explicó que las instituciones federales encargadas de otorgar permisos para el transporte de sustancias peligrosas revisarán las normativas.

Las autoridades aseguraron inicialmente que la empresa propietaria del camión cisterna no contaba con seguros, pero en un comunicado conocido este jueves la firma informó que ya activó tres polizas para cubrir daños y reparaciones.

Hoy en la #MañaneraDelPueblo de Claudia Sheinbaum



Sobre la explosión de una pipa en Puente de la Concordia, calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa, la presidenta @Claudiashein dijo: "hemos estado apoyando en todo lo que se necesita. Nuestra solidaridad a todos aquellos que… pic.twitter.com/ZsHph7wqdB — MVS Noticias (@MVSNoticias) September 11, 2025

Fuertes imágenes

En medios locales y redes sociales se reproducen desgarradoras imágenes de personas con sus ropas totalmente consumidas por fuego y grandes quemaduras en su piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a cientos de paramédicos y militares.

En el sitio también se observaron varios vehículos quemados, entre ellos un camión de carga con la cabina destruida. Otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

*Con información de AFP