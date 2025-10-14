La Sele reconoce el Cuscatlán, donde tendrá un duelo crucial

-

"Al mal tiempo, buena cara", eso refleja Guatemala en territorio chero, donde este martes (8:00 p. m), según los pronósticos, bajo una lluvia, tratará de seguir sonriendo en las eliminatorias cuando se mida con El Salvador en el estadio Cuscatlán.

La buena vibra es notoria en el campamento Azul y Blanco que entre bromas y con algunos jugadores diciendo frases de una conocida serie, hizo este lunes por la noche el reconocimiento de cancha del escenario que es obligación conquistar.

"¡Topo!, ¡Topo!, ¡Topo!", se escuchó decir a los futbolistas durante la última práctica. Era un modo de pedir el balón. También preguntaban: "¿Sí o no, Marino?", para comprobar que ejecutaron un buen pase o combinación.

Por suerte, para el combinado patrio no hubo lluvia. Ruedita, oración, charla con el profe Luis Fernando Tena y a tocar la pelota, primero el tradicional rondo en el centro, y después en un costado. Eso sucedió en los 15 minutos con acceso a la prensa.

A Tena se le vio observando de cerca el trabajo de los porteros, Nicholas Hagen, criticado por la salida en el duelo ante Surinam, Kénderson Navarro y Luis Morán. No hay dudas; tiene claro que el legionario de la MLS atajará.

El mexicano también se la jugará con Darwin Lom, quien viene de anotar; lo afirmó, y dejó entrever que podría darle entrada desde el arranque al juvenil Olger Escobar y a Rudy Muñoz. Son de las preguntas que dejó en el aire.

Antes de iniciar el entreno, la Sele hizo una oración en el centro del campo del estadio Cuscatlán. (Foto: Juan Mijangos)

Solo sirve ganar

Más picante no se le podría agregar a esta vieja rivalidad centroamericana, porque ambos elencos están dolidos. La Azul y Blanco, porque se le fue de forma agónica la victoria en Surinam y los cheros, por haber perdido en casa ante Panamá.

La rareza de esta eliminatoria radica en que nadie del grupo A ha ganado de local. Con 2 puntos de 9 posibles, la Bicolor aspira a aportar su cuota para que siga sucediendo y cobrarse revancha de la Selecta que en septiembre la fue a vencer.

En el Cuscatlán hoy, serán 40 mil almas, la mayoría locales, pero también algunas chapinas, que esperan sea un buen día, desde lo climático hasta lo deportivo, para desahogarse. A nadie le sirve el empate si el Mundial es la aspiración.