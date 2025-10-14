Tena lo tiene claro: "A nadie le sirve el empate, hay que ganar"

Sereno y siempre amable, compareció Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, a la conferencia de prensa, de cara al choque contra El Salvador. "¿Qué están regalando aquí?", bromeó al ver a una gran cantidad de periodistas locales y de nuestro país. Esto fue lo más importante que expresó:
"Esperemos un equipo guatemalteco como jugó en Panamá y en Surinam, con personalidad para plantarse en cualquier cancha e intente salir claro del fondo y presionar arriba".
"Desde el inicio (de las eliminatorias) vimos como desventaja jugar tres partidos seguidos de visita, pero hay que adecuarse a las circunstancias. No nos vamos a quejarnos de nada".
"Nos dolió mucho perder dos puntos en Surinam, pero el equipo se ha plantado bien de visita y es lo que pensamos hacer mañana. Estamos conscientes de la importancia de este juego".
"No nos han metido goles en jugadas en movimiento; han sido tres tiros de esquina que nos han costado muchos puntos y corajes. Hay que estar más concentrados".
"No me ha pasado por la cabeza hacer cambios en la portería. Mañana para Hagen".
"A la cancha hay que adecuarse. Es para los dos, hay que adaptarse a todo, a los viajes, arbitrajes, a veces se equivocan a favor, otras en contra. En Panamá no nos marcaron un penal"