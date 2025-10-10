La Sele reconoció la gramilla del estadio Franklin Essed

-

La Selección lo tiene claro: elige creer, y este viernes tendrá que sustentarlo en el terreno de juego cuando enfrente de visita a Surinam (3:00 p. m.), en la tercera fecha de la ronda final de la eliminatoria mundialista.

"Creer", es la frase que escogió a lo interno la plantilla para motivarse y en ese barco estamos todos. Se respira confianza, aunque el rival de turno se presenta como líder sorpresivo del grupo y con un plantel tremendo de individualidades, la mayoría en ligas europeas.

Pero los nuestros apelan a lo colectivo, también al proceso, porque gran parte de futbolistas viene con seguidilla de partidos en la era del mexicano Luis Fernando Tena.

Jesús "Chucho" López sería la gran novedad en el once de la Bicolor, ocuparía el lugar de Rudy Muñoz, quien no estaría al cien por ciento físicamente. El resto, los habituales, a excepción de José Rosales (suspendido).

Tena supervisó cada uno de los detalles de sus dirigidos. (Foto: Pedro Mijangos)

En modo relax

Nuestra visita al estadio Franklin Essed para presenciar 15 minutos de la práctica y la conferencia de prensa de Tena (y, Érick Lemus), fue de lo más tranquilo. Con puertas abiertas pudimos recorrer hasta el propio terreno de juego sintético donde se jugará esta tarde.

El personal del recinto bastante amable y relajado nos hizo un pequeño tour para que nos sintiéramos como en casa.

Por fin, luego de casi dos días en este país, conocimos a los periodistas surinameses que hicieron el esfuerzo de preguntar en español. A nosotros también nos consultaron qué tal nos la estamos pasando en su territorio.

Una panorámica del Franklin Essed, donde jugará la Selección. (Foto: Pedro Mijangos)

La primera parte del entreno, la que nos dejan ver, fue de buen ambiente para los seleccionados. El más serio era el profe Tena, quien antes de ingresar a la cancha se persignó y vio al cielo, como pidiendo ayuda divina.

Que esa alegría de los jugadores se prolongue, y esta tarde-noche pueda sonreír también el pueblo futbolero guatemalteco con un buen resultado. Vamos, ¡Sí se puede!