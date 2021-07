Selección de Guatemala invitada de última hora a la Copa Oro

La selección de Guatemala recibió una invitación de última hora para participar en la Copa Oro para sustituir a Curazao.

Este llamado surgió luego que la selección de Curazao presentara un alto número casos positivos de Covid-19 en su plantel.

La federación caribeña explicó en un comunicado que se hicieron los esfuerzos hasta el último momento, pero no se logró contar con un plantel mínimo para participar en la competencia.

"Concacaf y la Federación de Fútbol de Curazao han hecho todos los esfuerzos posibles para encontrar una solución que permita a Curazao competir, sin embargo, se debe priorizar la salud y seguridad de los jugadores y el personal de Curazao, y de todos los participantes en el torneo", explicó la Concacaf en un comunicado.

Plan B

Ante ello, la Concacaf habría convocado a Guatemala para que pueda ocupar el lugar de Curazao en la Copa Oro.

"El siguiente equipo mejor clasificado de la Ronda Preliminar de la Copa Oro es Guatemala. Esto se basa en el desempeño en el campo (victorias, empates y diferencia de goles) en los partidos de los Preliminares jugados en el DRV PNK Stadium en el sur de Florida, del 2 al 6 de julio. En base a esto y según el reglamento de la Copa Oro, el Consejo de Concacaf ha aprobado por unanimidad una propuesta de emergencia para que Guatemala reemplace a Curazao en el Grupo A", agrega el informe.

El primer partido de la Fase de Grupos de la Copa Oro de Guatemala contra El Salvador se jugará el domingo, 11 de julio en el Estadio Toyota en Frisco, Texas. Se confirmarán más detalles lo antes posible.

Críticas

Antes de oficializarse la participación de la Azul y Blanco, Carlos "El Pescado" Ruiz, el mítico exdelantero guatemalteco, reaccionó ante la posible participación de Guatemala en la Copa Oro como invitado de última hora.

Ruzi se había manifestado en redes sociales para exigir que no se asistiera al torneo.

“De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut, cada participante recibe $150,000 aproximadamente, dinerito que jamás llega al desarrollo del fútbol, algo obvio. Pregunto ¿qué dirigente ven ustedes diciendo no a ese pastel?”, escribió Ruiz.