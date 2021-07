Copa Oro: La reacción de Carlos Ruiz a la supuesta participación de Guatemala

Carlos Ruiz, exseleccionado nacional se ha manifestado en redes sociales y exigió que no se asista al torneo.

Carlos Ruiz reaccionó ante la supuesta participación de Guatemala en la Copa Oro como invitado de última hora.

Durante parte del día, se han difundido rumores de la supuesta participación de la selección nacional en la Copa Oro esto debido a un brote de Covid en el seleccionado de Curazao.

Esto habría provocado que la organización del evento solicitara a Guatemala que participe en lugar de los caribeños por no llegar a cumplir con los requisitos de salubridad.

“De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut, cada participante recibe $150,000 aproximadamente, dinerito que jamás llega al desarrollo del fútbol, algo obvio. Pregunto ¿qué dirigente ven ustedes diciendo no a ese pastel?”, escribió Ruiz.

De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a @GoldCup pero de eso no sabe la @fedefut_oficial cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel? ✈️ — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) July 9, 2021

Al parecer, la participación de Guatemala se podría tomar como oficial, pero todavía no existe una confirmación de la Concacaf.