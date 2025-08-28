Rumbo a Budapest: La fase de liga de la Champions League ya fue sorteada

-

La suerte está dicha y ya todos los equipos en la Champions saben su camino para la fase de liga.

La nueva temporada de la UEFA Champions League dio oficialmente inicio a su nueva temporada, con el sorteo de la fase de liga, que se llevó a cabo en Mónaco, en donde los 36 equipos que la conforman conocieron a los ocho rivales a los que tendrán que medirse.

El vigente campeón, el París Saint-Germain, se verá las caras con Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic de Bilbao.

Por su parte, el Barsa, además del PSG, también se enfrentará al Chelsea, Eintracht Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen y Newcastle.

| The 2025/26 UEFA Champions League league Pot 1 Fixtures! pic.twitter.com/DUQm988Ahx — GOAL LINE CHRONICLES (@GLChronicles) August 28, 2025

Mientras que el Real Madrid, otro de los grandes favoritos, se verá las caras contra el Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y el debutante Kairat Almaty, una de las grandes historias de esta edición.

Cabe recordar que, con este nuevo formato, todos los equipos aspiran a terminar entre los ocho mejores, para avanzar directamente a la ronda de octavos de final o, en su defecto, entre los puestos 9 al 24, para mantenerse en competencia e ir al play-in, ronda en la que ya comienza la eliminación directa de ida y vuelta.

Y así, quedó definido ya el camino de todos los equipos con rumbo a la final en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo de 2026.