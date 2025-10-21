"Selena y los Dinos", el documental con imágenes inéditas en Netflix

-

Por fin, los fanáticos de Selena Quintanilla podrán apreciar material inédito y recordar el talento de su artista favorita en el documental "Selena y los Dinos", en Netflix.

A través de las redes sociales Chris Pérez, viudo de la Reina del Tex Mex, celebró el lanzamiento de este material con detalles que no habían visto la luz hasta ahora.

Foto: Netflix.

El trailer se lanzó de manera oficial, con escenas y entrevistas que forman parte del acervo familiar.

"Era asombroso lo talentosa era Selena, a pesar de ser tan joven", se escucha en una voz en off, acompañada con fotos de niña de la artista estadounidense que revolucionó los ritmos latinos.

"Selena tenía un equipo muy peligroso detrás de ella", fue una de las opiniones del A.B. Quintanilla, su hermano, quien compuso la mayoría de canciones de la agrupación. "Era más grande de lo que imaginaba que era", dijo Suzette Quintanilla, su hermana a cargo de la batería de la banda.

¿Cuándo podrás ver el documental en Netflix?

Chris anunció la fecha a partir de la se podrá disfrutar de este material: "¡Por fin podrán verlo! El 17 de noviembre se estrenará el galardonado documental "Selena y los Dinos" en Netflix. ¡Un agradecimiento especial a todos los que ayudaron a organizar este proyecto tan especial!".

Selena Quintanilla

Fue una cantante, compositora y diseñadora de moda estadounidense de origen mexicano, conocida como la "Reina de la Música Tejana". Nació en 1971 y, a pesar de su trágica muerte en 1995 a los 23 años, aún es una de las artistas latinas más influyentes y exitosas.

Comenzó su carrera en la década de 1980 con su banda, "Selena y Los Dinos", hasta convertirse en una artista de gran éxito, ganando un Grammy al Mejor Álbum de Música Tejana por su álbum "Live!" en 1994.

La mañana del 31 de marzo de 1995, la cantante estadounidense Selena Quintanilla-Pérez fue herida de muerte por disparos en el Days Inn de Corpus Christi, Texas por la presidenta de su club de fans y amiga Yolanda Saldivar, quien cumple una condena en prisión.

