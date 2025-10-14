Versión Impresa
Serie "True Guatemala" se transmite por Amazon Prime

  • Por Selene Mejía
14 de octubre de 2025, 17:39
"True Guatemala" es la serie de Amazon Prime hecha en el país. (Foto: Inguat)

"True Guatemala" es una serie que se puede disfrutar en Amazon Prime y muestra las maravillas del país. 

Se trata de una serie de 6 episodios que muestra lo mejor de la naturaleza, las ciudades y los sitios arqueológicos, además de la calidez de la gente, para inspirar a personas de otros países a conocer este lugar. 

true guatemala

Esta es una producción original del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, con la narración de Harris Whitbeck

El programa también está disponible en las plataformas: Tastemade y Claro Video siendo una venta a que muchos conozcan los rincones más emblemáticos del país. 

Los capítulos se dividen en: Tierra de Volcanes y "Encuentros costeros" entre otros. 

MIRA LOS ADELANTOS: 

 

 

 

 

 

 

