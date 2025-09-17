Versión Impresa
Fallas en la energía eléctrica dejan semáforos sin funcionar en la zona 1 capitalina

  • Por Geber Osorio
17 de septiembre de 2025, 15:25
Ciudad de Guatemala
Algunos semáforos han presentado apagones por falta de energía eléctrica. (Foto ilustrativa: istock)

El inconveniente se produjo la tarde de este miércoles 17 de septiembre.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala reportó que de momento se encuentran algunos semáforos apagados por falta de energía eléctrica, en la zona 1 capitalina.

Agentes de la entidad ya regulan en los puntos donde se dieron estos problemas, para estabilizar este servicio de tránsito en sectores de la capital.

Autoridades solicitan a los conductores que manejen con precaución por estos inconvenientes, ya que también se registran lluvias en varias zonas de la capital.

