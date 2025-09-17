Versión Impresa
Vehículo se incendia en medio del tránsito de la zona 3

  • Por Geber Osorio
17 de septiembre de 2025, 14:25
Ciudad de Guatemala
Un vehículo se incendió por completo en la zona 3 capitalina. (Foto: Amílcar Montejo)

También se reportan otros incidentes en la ciudad de Guatemala, la tarde de este miércoles 17 de septiembre.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó que un vehículo se incendió debido a un cortocircuito, en la 3a. avenida y 30 calle de la zona 3 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales se hicieron presentes al lugar para colaborar con el retiro del automotor que quedó catalogado como pérdida total.

Otros percances

Un vehículo que transporta carga se quedó atorado en una banqueta, en el ingreso al parque San Francisco, en inmediaciones de la Plaza Mariachis, de la zona 3 a la zona 7. Según Montejo, ya se coordinó con grúa para movilizarlo.

En la calzada Raúl Aguilar Batres y 50 calle de la zona 12, una persona cayó cuando colocaba una valla publicitaria, Bomberos Municipales lo trasladarán a un centro hospitalario, debido a los golpes y heridas que presenta.

