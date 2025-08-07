Semilla y Raíces: la ruptura del oficialismo en el Congreso

-

De ser el principal negociador del Ejecutivo en el Congreso, el diputado Samuel Pérez pasó a ser considerado solo un "aliado" del oficialismo.

Samuel Pérez, quien entró a la X Legislatura como líder del oficialismo y ocupó la presidencia del Congreso por tres días, ya no es reconocido por el Ejecutivo como uno de los suyos.

Su decisión de crear un nuevo partido político, llevándose consigo a varios diputados electos por el Movimiento Semilla y algunos miembros de sus bases, generó una fractura que no ha podido sanar en el bloque legislativo.

Aunque el parlamentario se sigue presentando como jefe de ese grupo, quienes siguen fieles a la organización que los llevó al poder lo ven ahora como "un aliado" y solo porque "él ha mencionado públicamente que seguirá apoyando las propuestas del Gobierno".

En mayo pasado, Samuel Pérez y otros diputados electos por el Movimiento Semilla anunciaron su intención de crear un nuevo partido político, y con ello se dividió el bloque oficial en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

Redefinen el bloque oficial

Victoria Godoy Palala, quien, junto con José Carlos Sanabria, ha tomado la representación del oficialismo en el Congreso, expresó que "hay una sola bancada oficial, que es Semilla, y está conformada por nueve diputados".

Este grupo es el que tiene "toda relación con el Ejecutivo", remarcó la legisladora, y aclaró que, además de ella y Sanabria, sus integrantes son:

Raúl Barrera

Brenda Mejía

Duvalier Castañón

Alma Luz Guerrero

Olga Villalta

Luis Enrique Ventura

Ivanna Luján

Los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala han tomado la dirigencia del oficialismo en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

"Samuel Pérez no representa al oficialismo"

Para Godoy, la ruptura con el grupo que lidera Samuel Pérez "es muy clara" y añadió que "ellos han decidido seguir un proyecto político distinto y están en proceso de campaña", en referencia a Raíces, el partido por cuál realizan trámites en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La congresista opinó que, tomando eso como base, no puede hablarse de dos facciones en el oficialismo, porque la mencionada agrupación "representa a Raíces y no a Semilla".

También indicó que, aunque se mantiene comunicación con ellos, se hace en calidad de aliados, "igual que con otros bloques".

"Ellos seguirán marcando su línea de trabajo; en todo caso, el compromiso de ellos, en público, ha sido apoyar y respaldar al Ejecutivo, y eso es lo que esperamos", dijo la legisladora.

“ Ellos no son bancada oficial, marcaron un distanciamiento del Movimiento Semilla ” Victoria Godoy Palala, diputada electa por el Movimiento Semilla

"No hay enemistad"

Por su parte, Pérez indicó que hay una sola jefatura de bancada en el oficialismo, aludiendo a los 23 diputados que fueron electos por Semilla. Es ahí donde se discuten las acciones a tomar dentro del Congreso, afirmó, y negó que haya una fractura como tal.

Desde que anunció el inicio de los procesos para crear el partido Raíces, el diputado ha asegurado que no ha actuado en contra de la agrupación que lo llevó al Legislativo, sino que su nuevo proyecto busca ser una continuidad de esa organización.

Ello, a pesar de que miembros de la dirigencia del Movimiento Semilla le pidieron reconsiderar el avance de su propuesta, por no haber sido consultada con todas la bases.

La fractura en el oficialismo ocurrió cuando Samuel Pérez y otros diputados que lo siguen decidieron seguir adelante con la creación del partido Raíces, aunque miembros de Semilla les pidieron reconsiderar. (Foto: Archivo/Soy502)

Consultado acerca de su relación con el Ejecutivo y, particularmente, con el presidente Bernardo Arévalo, Samuel Pérez expresó: "Nosotros sí mantenemos comunicación, hemos coordinado algunas acciones. A lo mejor, no es cotidiana la comunicación, pero estamos ahí para respaldarlo".

El parlamentario también negó alguna enemistad con el mandatario. "No la hay, para nada", manifestó.

En cuanto a que ahora el enlace con el Ejecutivo es José Carlos Sanabria, Pérez aseguró que esa fue una decisión que se tomó de forma consensuada desde inicios de este año.

Desde que ambos eran diptuados, Bernardo Arévalo y Samuel Pérez fueron cercanos, pero ahora la relación estaría debilitada. (Foto: X)

Raíces actúa por separado

Lo cierto es que en el parlamento ahora se perciben dos grupos que actúan por separado, a pesar de que sus 23 integrantes fueron electos por Semilla.

Quienes han optado por fundar el partido Raíces han presentado sus propias iniciativas de ley y, por ejemplo, acudieron a la sesión plenaria de este martes 5 de agosto.

Ello ocurrió pese a que quienes ahora se denominan los oficialistas habrían pedido no asistir, para impedir la aprobación de una norma que otorgaría beneficios económicos a expatrulleros civiles.

De hecho, varias congresistas reconocen a Raíces como un bloque separado del oficialismo. Encabezados por Samuel Pérez, en ese grupo están:

Mercedes Monzón

Raúl Arnulfo Cua

José Orlando Pérez

Ronalth Ochaeta

David Illescas Sandoval

Andrea Reyes

Andrea Villagrán

Román Castellanos

Laura Marroquín

Elena Motta

Byron Obregón

José Diego Toledo Cruz

Luis Antonio Cáceres