Señalan a portero de Aurora de acción obscena contra jugador de Mixco

-

Aurora logró empatar en el último minuto del partido contra el Deportivo Mixco, pero la jugada del 2-2 tuvo un momento polémico.

El Deportivo Mixco dejó escapar la victoria en el último minuto frente Aurora en el juego correspondiente de la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural.

En el tramo final del partido, Nicolás Martínez tuvo la oportunidad de marcar el 3-1 para los chicharroneros al minuto 90+2, pero de forma insólita falló frente a la portería de Liborio Sánchez.

Ni los aficionados, ni los narradores del encuentro daban crédito al falló que pudo asegurar la victoria local.

Nicolas Martinez se pierde el tercer gol para @deportivo_mixco y un minuto después Aurora consigue el empate 2-2 final



pic.twitter.com/Osq5cvfoj2 — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) September 20, 2025

Un minuto después, se marcó un tiro de esquina para Aurora y el guardameta aurinegro subió al área de Kevin Moscoso para buscar el empate.

Ahí lo esperaba Christian Ojeda para marcarlo y evitar que se acercara al balón.

En esa disputa, el portero mexicano utilizó una artimaña al toquetear los glúteos del "Jerry" Ojeda, que se molestó y pidió al árbitro su intervención.

Sin embargo, al no tener una vista de la acción, el réferi dejó continuar la acción que finalmente terminó el gol para Aurora.

A través de redes sociales, la cuenta de VAR 502 GT captó un ángulo distinto al de la transmisión televisiva donde se aprecia el acto.

Mixco vrs. Aurora 90+4’ ❌ ERROR al dejar impune una acción obscena del GM de Aurora que denigra la integridad física de un adversario. El árbitro estaba de frente. Era para el GM por su accionar denigrante. El video es concluyente y la Liga puede y debe actuar de oficio. pic.twitter.com/FYbcwCdDBo — VAR502GT (@VAR502GT) September 21, 2025

"Error al dejar impune una acción obscena del guardameta de Aurora que denigra la integridad física de un adversario. El árbitro estaba de frente. Era roja para el guardameta por su accionar denigrante. El video es concluyente y la Liga puede y debe actuar de oficio", explica la cuenta dirigida por el árbitro retirado Jonathan Polanco.