Sentencian a hombre por chantaje digital a menores de edad

La adolescente se negó a seguir enviando material y recibió amenazas.
Luis C. fue sentenciado a siete años de prisión inconmutables por el delito de chantaje a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información.
La investigación estableció que el hombre conoció a la víctima en diciembre de 2022 y mantuvo comunicación constante con ella.
Meses después, a mediados de 2023, le solicitó material íntimo y, cuando la menor se negó a continuar enviándolo, comenzó a hostigarla y a amenazar con difundir las imágenes que ya tenía en su poder.
Con base en los medios de prueba presentados, el Tribunal Especializado en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango dictó la sentencia condenatoria a solicitud de la Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas.
El Ministerio Público (MP) hace un llamado a padres y familiares a mantener comunicación cercana con niñas, niños y adolescentes, supervisar su interacción en medios tecnológicos y fortalecer la confianza para prevenir que sean víctimas de estas conductas.