Sentencian a hombre por chantaje digital a menores de edad

La adolescente se negó a seguir enviando material y recibió amenazas.

Luis C. fue sentenciado a siete años de prisión inconmutables por el delito de chantaje a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información.

La investigación estableció que el hombre conoció a la víctima en diciembre de 2022 y mantuvo comunicación constante con ella.

Meses después, a mediados de 2023, le solicitó material íntimo y, cuando la menor se negó a continuar enviándolo, comenzó a hostigarla y a amenazar con difundir las imágenes que ya tenía en su poder.

La menor de edad fue amenazada con la difusión de material intimo por parte de su acosador. (Foto ilustrativa: istock)

Con base en los medios de prueba presentados, el Tribunal Especializado en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango dictó la sentencia condenatoria a solicitud de la Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

El Ministerio Público (MP) hace un llamado a padres y familiares a mantener comunicación cercana con niñas, niños y adolescentes, supervisar su interacción en medios tecnológicos y fortalecer la confianza para prevenir que sean víctimas de estas conductas.

