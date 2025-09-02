Rescatan a joven secuestrado por quien exigían Q50 mil para liberarlo

-

Este martes 2 de septiembre las autoridades liberaron a un joven de 22 años que había sido secuestrado en San Francisco El Alto, Totonicapán, y trasladado por sus captores hasta Zunil, Quetzaltenango.

Los secuestradores exigían Q50 mil para liberarlo.

El hallazgo ocurrió en un área boscosa conocida como el Túnel de Santa María, donde la víctima fue ubicada inconsciente. De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) coordinaron su traslado a un centro asistencial.

De acuerdo con la información oficial, el joven salió de su vivienda hacia su trabajo la mañana del lunes cuando fue interceptado y privado de libertad. Minutos más tarde, sus familiares recibieron una llamada de extorsión en la que se exigía Q50 mil a cambio de su liberación.

El joven fue ubicado en una zona boscosa bajo los efectos de algún estupefaciente. (Imagen: captura de pantalla)

La familia denunció lo ocurrido y con ello se activó un operativo que permitió rescatar al joven sin que se concretara el pago solicitado por los secuestradores.

Este caso constituye el primero reportado en Totonicapán durante el 2025.

