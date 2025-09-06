Multa millonaria: Sentencian a dos integrantes de estructura criminal “La Gioconda”

-

El Ministerio Público (MP) informó que dos hombres fueron sentenciados. Entre ellos, uno de nacionalidad coreana.

La Fiscalía contra la Trata de Personas logró sentencia condenatoria contra dos integrantes de la estructura criminal conocida como: "La Gioconda", responsables de actividades vinculadas con la explotación sexual y el lavado de dinero.

Esto se dio por medio de la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales, logrando que el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Específica para Conocer Delitos de Trata de Personas dictara la sentencia, indicaron las autoridades.

El primero de ellos es Maynor R., quien fue condenado a seis años de prisión y se le impuso una multa de Q200 mil por lavado de dinero u otros activos, y a seis años más por asociación ilícita.

Además, deberá cumplir con una reparación digna que incluye Q10 mil al Crédito Hipotecario Nacional, Q8 mil a la asociación La Alianza y Q4 mil a la organización Lazos de Amor.

Las investigaciones establecieron que Maynor R. colaboraba con la estructura criminal asesorando y recibiendo dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres.

Se demostró que diseñó un mecanismo de lavado de dinero utilizando puntos de pago con tarjeta para desviar fondos e integrarlos al sistema financiero guatemalteco, según comunicó el MP.

El segundo sentenciado

La otra persona sentenciada es Woo K., de nacionalidad coreana, identificado como líder de la estructura. Fue condenado a seis años de cárcel y multa de un millón de quetzales por lavado de dinero u otros activos, y a otros seis años por asociación ilícita.

En concepto de reparación digna, deberá entregar Q10 mil al Crédito Hipotecario Nacional y financiar el remozamiento de la residencia de la asociación La Alianza, valorado aproximadamente en Q32 mil.

Se comprobó que, como propietario de sociedades anónimas y empresas mercantiles, ocultaba la verdadera naturaleza del negocio de explotación sexual, según afirmaron las autoridades.

A través de transferencias en efectivo, uso de tarjetas de crédito y transferencias ACH, logró la colocación y estratificación de un millón de quetzales, posteriormente integrados al sistema financiero guatemalteco.

Ambas sentencias fueron dictadas mediante el procedimiento de aceptación de cargos, según confirmó el MP.