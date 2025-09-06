Capturan a hombre que amenazaba con escopeta a peatones

-

El arma de fuego con la que amenazaba tiene reporte de robo de 2023.

En la colonia Villalobos, ubicada en la zona 12 de Villa Nueva, fue detenido Braysin "N", de 30 años, alias "Chuqui".

Presuntamente, esta persona es integrante de la Mara Salvatrucha (MS), según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

El capturado fue identificado como Brasin "N", alias "Chuqui". (Foto: PNC)

Gracias a una denuncia telefónica realizada de manera anónima a la PNC, lograron la detención del hombre, explicaron las autoridades.

El ahora capturado se encontraba bajo efectos de licor amenazando a transeúntes con una escopeta Maverick con número de registro MV76403K sin municiones.

Escopeta robada

El arma de fuego cuenta con reporte de robo de fecha 9 de septiembre de 2023, en la zona 21. El detenido dijo que la había adquirido de un "pandillero" que se la vendió por la cantidad de Q1 mil 500, según detalló la PNC.

La escopeta con la que amenazaba a la gente tiene reporte de robo con fecha de septiembre de 2023. (Foto: PNC)

Además, este sujeto se conducía en un vehículo de dos ruedas y tiene antecedentes por faltas contra el orden público, en 2019, y por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, en 2018, según confirmaron las autoridades.