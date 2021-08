Hermana de Vivian Vásquez: "Perdóname, no te pude ayudar"

La familia de la comunicadora aún no sale del impacto de haber perdido a Vivian de una manera trágica.

Katerin, hermana de la presentadora de noticias Vivian Vásquez, ha utilizado las redes sociales para expresar su sentir tras la partida de su "bebé".

A través de un video que subió anteriormente en TikTok, Katerin demuestra la fraternidad y la complicad entre ambas.

"Mi amor, no te pude ayudar. Perdóname, mi bebé. No cumplí la promesa que hicimos de ayudarnos. Te amo, siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Mi amor, regresa por favor, decinos que es solo una pesadilla, mi bebé", es la descripción del video.

Vivian Vásquez falleció tras un percance automovilístico ocurrido en el Libramiento de Chimaltenango la mañana del 18 de agosto.

Tras el incidente, la hermana de la periodista también lanzó un mensaje en redes para tratar de recuperar el celular y otros objetos de valor que desaparecieron tras las diligencias en la escena de la tragedia.

El 19 de agosto se llevará a cabo su funeral con una misa de cuerpo presente en el templo de Nuestra Señora de la Asunción, en Jocotenango, Sacatepéquez.