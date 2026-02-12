Por narcotráfico: Capturan a hombre buscado por la justicia de EE.UU.

-

El detenido es acusado de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura del séptimo extraditable, en lo que va del año. La detención se efectuó en el kilómetro 255 de la ruta que conduce de Morales hacia Río Dulce, en Izabal.

El aprehendido es Wender Rolando Eguizabal Gálvez de 38 años, alias “El Flaco“, quien tenía pendiente una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos, acusado de delitos relacionados con narcotráfico.

Según las autoridades, se le acusa de importar hacia Estados Unidos al menos 5 kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

El hombre es requerido en EEUU para enfrentar la justicia. (Foto: MP)

Corte Distrital

El Ministerio Público (MP) indicó que el ahora detenido es solicitado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.



Así como fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ingresada ilegalmente hacia los Estados Unidos de América, explicaron las autoridades.



La investigación da cuenta que se identificó a una una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala que entre los años 2008 y 2024, fue responsable de transportar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.

También de trasladar las ganancias producto de dichas actividades ilícitas desde los Estados Unidos y México hacia Guatemala.

Dentro de la investigación se identificó al capturado como uno de los líderes y organizadores de dicha estructura criminal en Guatemala, se le acusa de ser el responsable de dirigir, administrar y supervisar las actividades de tráfico de drogas de la organización.