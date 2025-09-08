Serenata y banderazo chocan en hotel de la Selección en Panamá

Los aficionados de Panamá y Guatemala viven una fiesta la noche de este 7 de septiembre en las afueras del hotel de concentración de la azul y blanco.

Un grupo de guatemaltecos llegó para hacer un banderazo y demostrar su apoyo a los dirigidos por Luis Fernando Tena con cánticos de aliento.

Sin embargo, minutos después llegó un grupo de aficionados panameños con la intención de llevar serenata con música a todo volumen, quema de pirotecnia, pero no esperaban la presencia de los visitantes en el punto.

En las imágenes que se aprecian en redes sociales se puede observar cómo convivieron ambos grupos de apoyo.

Tanto panameños como guatemaltecos se juegan los puntos en el campo. Los locales empataron ante Surinam, mientras que la azul y blanco cayó en casa 0-1 frente a El Salvador.

El juego entre Panamá y Guatemala será este lunes 8 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche.

La transmisión del partido se podrá seguir a través de los canales 6 y 706 del sistema de cable de Tigo Sports.

Guatemaltecos y panameños se encontraron en las afueras del hotel de concentración de la azul y blanco. (Foto: Rudy Martínez)