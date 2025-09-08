Versión Impresa
Serenata y banderazo chocan en hotel de la Selección en Panamá

  • Por Fredy Hernández
07 de septiembre de 2025, 22:28
Rumbo al Mundial 2026
Aficionados panameños y guatemaltecos se encontraron en las afueras del hotel de concentración de Guatemala en Panamá. (Foto: Rudy Martínez)

La fiebre por el partido de eliminatorias se palpita desde la noche de este domingo en ciudad de Panamá. 

EN CONTEXTO: "La Selección debe tener mucho tiempo la pelota": el mensaje de Luis Fernando Tena

Los aficionados de Panamá y Guatemala viven una fiesta la noche de este 7 de septiembre en las afueras del hotel de concentración de la azul y blanco. 

Un grupo de guatemaltecos llegó para hacer un banderazo y demostrar su apoyo a los dirigidos por Luis Fernando Tena con cánticos de aliento. 

Sin embargo, minutos después llegó un grupo de aficionados panameños con la intención de llevar serenata con música a todo volumen, quema de pirotecnia, pero no esperaban la presencia de los visitantes en el punto. 

En las imágenes que se aprecian en redes sociales se puede observar cómo convivieron ambos grupos de apoyo. 

Tanto panameños como guatemaltecos se juegan los puntos en el campo. Los locales empataron ante Surinam, mientras que la azul y blanco cayó en casa 0-1 frente a El Salvador

El juego entre Panamá y Guatemala será este lunes 8 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche

La transmisión del partido se podrá seguir a través de los canales 6 y 706 del sistema de cable de Tigo Sports

Guatemaltecos y panameños se encontraron en las afueras del hotel de concentración de la azul y blanco. (Foto: Rudy Martínez)
