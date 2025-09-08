"La Selección debe tener mucho tiempo la pelota": el mensaje de Luis Fernando Tena

-

Descubre la estrategia de Luis Fernando Tena para la Selección Guatemala contra Panamá. El DT exige un cambio de imagen y revela la clave: posesión del balón. ¿Logrará la Bicolor la victoria?

No hubo apuntes; Luis Fernando Tena dejó la tradicional libretita para una concurrida conferencia a los medios en la que no dejó de mostrar sobriedad, pese a que los periodistas insistieron sobre la presión que existe por ganar. El mexicano confirmó que Óscar Castellanos suplirá al lesionado Stheven Robles.

Luis Fernando Tena: Pensábamos que Panamá iba a ganar. Incluso lo merecía.



El DT de Guatemala también resaltó el nivel de Adalberto Carrasquilla en Pumas y el capitán Aníbal Godoy. pic.twitter.com/HCusMPt0rV — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) September 8, 2025

A continuación los temas que respondió:

Obligados a cambiar

"La imagen la tenemos que cambiar; nadie quedó contento, pero es un partido distinto. El juego será diferente. Decidimos no ir al estadio Rommel Fernández, porque la mayoría lo conoce. Veníamos de viaje y preferimos descansar".

Piensa en ganar

"Pensábamos que podíamos triunfar en casa y también pensamos que podemos ganar acá. Somos conscientes de lo difícil que es el estadio; Panamá tiene un gran equipo, pero también es cierto que les podemos hacer daño".

¿Qué conoce de Panamá?

"Conocemos cómo juega, lo hacen muy bien, tienen buena técnica y posesión de balón. Ellos siempre juegan rápido; intentan evitar el choque. Destacó la calidad de los jugadores de Panamá y lo bien definido que tienen su forma de jugar".

Banderazo de panameños y guatemaltecos en área bancaria. pic.twitter.com/FswtmrGSbO — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) September 8, 2025

¿Cambiará algo?

"No, tratamos de mantener la estructura; han visto que la alineación casi siempre se repite. Sí puede haber cambios en referencia al partido de El Salvador, porque es un partido distinto, pero mantendremos la base".

¿Cómo ganarle a Panamá?

"Hay que mantener la pelota el mayor tiempo posible, porque Panamá la tiene mucho tiempo; además, presionan mucho. Si nosotros le damos circulación al balón, vamos a encontrar espacios y también tenemos que ser contundentes".