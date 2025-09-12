Sergio Chumil completa con éxito la crono individual de la Vuelta a España

-

A solamente tres etapas de finalizar su primera experiencia en una de las tres grandes carreras del ciclismo, Sergio Chumil culminó con éxito la crono individual en la zona de Valladolid, una que conquistó el italiano Filippo Ganna.

El guatemalteco completó los 12.2 kilómetros de recorrido después de 15 minutos y 16 segundos, que lo dejó en el puesto 149 de los pedalistas, a 2:16 de distancia del ganador, Ganna, quien detuvo el cronómetro en 13 minutos.

Para Chumil, supuso mantenerse en competencia y estar a solamente tres jornadas más de poder decir que completó su primera Vuelta a España con éxito, un par de días después de haber firmado una extensión de contrato con su equipo, el Burgos Burpellet, hasta 2028.

En la general, el nuestro se consiguió mantener la posición 86, en la que había arrancado el día y en donde ahora está a 2 horas, 42 minutos y 39 segundo del flamante líder, el danés Jonas Vingegaard, quien a su vez vio como Joao Almeida le recortó a 40 segundos la distancia.

La decimonovena etapa de este viernes tendrá un recorrido llano de 169.9 kilómetros entre Rueda y Guijuelo. Esta será la antesala de la última jornada de montaña, en donde podría definirse al ganador.