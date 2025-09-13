Léster Martínez en histórica velada: ¿dónde y a qué hora pelea?

-

Velada histórica para el deporte nacional con la pelea entre Léster Martínez y el francés Christian Mbilli, como preliminar al duelo entre "Canelo" y Crawford, que se enfrentan por el campeonato indiscutible peso supermediano del mexicano.

MÁS DEPORTES: El emotivo mensaje de Luis Grijalva que se pierde el Mundial

El petenero tiene su gran oportunidad, esa que buscó desde que decidió dejar el amateurismo para convertirse en boxeador profesional, en aquel lejano 2019.

Se acababa de colgar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, tenía todo para mantenerse bajo el resguardo federativo, pero decidió dejar el confort y se dio la oportunidad de explorar un mundo distinto.

Ahora, seis años después, sus 19 victorias, 16 por la vía del nocaut, lo tienen en una velada de primer nivel, enfrentará al francés Mbilli, a 12 rounds.

Si Martínez consigue el triunfo, se pondrá a tiro de lo que siempre ha querido: retar al que se quede con el cinturón en la pelea estelar de una velada en el Allegiant Stadium de Las Vegas, un escenario en el que se esperan unas 50 mil personas.

Fireworks written all over! #CaneloCrawford



Christian Mbilli vs Lester Martinez



SATURDAY | @Netflix | Main 9pmET pic.twitter.com/N9yro0g6f7 — UFC Canada (@UFC_CA) September 12, 2025

Es la vitrina más importante en la carrera del originario de Melchor de Mencos, el evento será transmitido para todo en mundo por Netflix. "Será una cruel y dura batalla", han dicho los expertos en la previa. Ponen al francés como favorito.

"Es algo que me gusta. Muchos lo conocen a él, pero después de la pelea las cosas cambiarán", dijo Martínez al respecto.

No será nada fácil, pero las grandes historias surgen de las adversidades. Léster tiene todo para regalarle a Guatemala una noche mágica.

CARTELERA:

Estelar: Canelo vs. Crawford

Preliminar: Léster vs. Mbilli

Desde las 6:00 p. m.

Netflix