"Estar en la Vuelta a España es un sueño hecho realidad", asegura Chumil

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil ya está preparado para encarar lo que será su primera participación en la Vuelta a España, que arranca este sábado 23 de agosto, en la ciudad de Turín, Italia, y que marcará el inicio de 23 días (21 etapas y 2 días de descanso) de una experiencia única para el nuestro.

"Significa mucho para mí estar en la Vuelta a España. Es un sueño hecho realidad, pero estoy consciente que es el fruto de tantos años de trabajo y de la confianza que me da el equipo de poder formar parte de ellos", confesó el chapín, que competirá para el conjunto español de Burgos Burpellet BH.

Chumil aprovechó para confesar que "desde que empecé a competir, la ilusión era pedalear y montar una bicicleta, pero no esperaba llegar a donde estoy, que es formar parte de un equipo para participar en una de las carreras más importantes en el ciclismo".

El pedalista nacional también aseguró: "Físicamente llegó bien, para afrontar esta dura prueba. Llego con el objetivo personal de pelear contra los mejores, sabiendo que represento a un equipo y, si toca, ayudaré al que lo necesite durante estos 21 días de competencia".

La última del trío de grandes en el deporte del pedal, contará con las primeras 4 etapas en suelo italiano (la cuarta sale de Italia para entrar en suelo anfitrión), para después recorrer todo el norte de España.