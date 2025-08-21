Rodrygo es la gran incognita del Real Madrid de Xabi Alonso

-

El brasileño Rodrygo Goes, que se quedó sin jugar ningún minuto en el primer partido oficial del Real Madrid en la temporada, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, encabezó el regreso al trabajo del equipo de Xabi Alonso ayer, con la mente puesta en la visita al Real Oviedo.

Los titulares del triunfo por la mínima (1-0) con el que el Real Madrid inició su temporada recibieron descanso en la vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, uno de ellos fue Rodrygo, que ha despertado dudas sobre su futuro.

Según los medios españoles, el delantero brasileño quiere quedarse en el equipo y demostrar que puede pelear un puesto en el once titular. De hecho, algunos periodistas aseguran que el club no tiene decidido si lo venderá, por lo que Rodrygo se podría quedar esta temporada y convencer al técnico vasco.

Alonso ha hablado con Rodrygo sobre un rol especial en el equipo, pero el delantero tiene que poner de su parte. (Foto: AFP)

"Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza, pero han sido circunstancias del partido y decisiones mías", dijo Xabi tras no darle minutos al brasileño ante el Osasuna.

En medio de esta situación, Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, reveló que el Manchester City y el Chelsea estaban interesados en llevárselo para este nuevo curso.