Chumil hace historia: Es el guatemalteco con más etapas en la Vuelta a España

Sergio Chumil se convirtió este viernes en el guatemalteco con más etapas completadas en la historia de la Vuelta a España, al cruzar la línea de meta de la séptima ronda ubicada en Cerler, Huesca.

El tecpaneco superó el anterior récord de Antón Darío Villatoro, en 1997, cuando completó seis y tuvo que retirarse en la séptima, por lo que con cada día que el nuestro pueda mantenerse en competencia, irá alargando la racha.

La historia igualmente no fue nada sencilla, pues el equipo de Burgos Burpellet, para el que compite el chapín, ha sufrido de un virus que ha afectado a la gran mayoría de los integrantes y que incluso obligó a su compañero Daniel Gavia a abandonar.

A pesar de esto, Chumil se las arregló para llegar en el puesto 26, con un crono de 4 horas 53:18 minutos, a 3:37 del ganador de la etapa, el español Juan Ayuso (UAE Team), lo que también supuso el mejor lugar para un nacional en esta competencia, superando el 30 que el mismo Sergio había logrado esta edición.

En la general, "Chumisil" sigue siendo, por mucho, el mejor de su equipo e incluso ascendió hasta la posición 23, a 6:24 minutos del dueño del maillot rojo, el noruego Torstein Traen, quien aventaja en más de 2 minutos a Jonas Vingegaard y Joao Almeida.