Serrano Elías se pronuncia tras anulación de órdenes de captura

-

El expresidente Jorge Serrano Elías se pronunció en sus redes sociales respecto de la anulación de las órdenes de captura que estaban vigentes desde 1993.

Luego de que el juez Fredy Orellana anulara las órdenes de captura en contra del expresidente Jorge Serrano Elías, este aseguró que el fallo pone fin a "33 años de abusos, insultos e ilegalidades".

En sus redes sociales, el exgobernante, aseguró que la resolución del juez Orellana, reconoce que el proceso penal en su contra, el cual inició en 1993, contiene vicios desde su origen como "faltas de prueba, falsa prueba, violaciones al debido proceso, violaciones a los más fundamentales derechos legales, constitucionales y humanos, y violaciones a los principios de presunción de inocencia y legalidad", escribió.

Agregó que esas irregularidades contaminaron todo el procedimiento.

"El juez ordenó la anulación de todas las actuaciones realizadas desde el 2 de junio de 1993 y revocó todas las órdenes de captura emitidas en el caso, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad", dijo Serrano Elias.

Por último, aseguró que con esa resolución, se terminan 33 años de ilegalidades, los cuales ha vivido en exilio "forzado".

"Mi familia y yo hemos sufrido graves daños: un exilio forzado tras la crisis de 1993, constantes amenazas de detención injustificada, daños irreparables a nuestra reputación personal y profesional, profundo impacto emocional en todos nuestros seres queridos, separación familiar, desarraigo y, en general, limitaciones en nuestra vida cotidiana, prolongando innecesariamente una incertidumbre que ha marcado nuestras vidas", finalizó.

I THANK GOD, AT LAST JUSTICE HAS BEEN DONE

By Jorge Serrano Elías

JUDICIAL RULING ANNULS THE CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST ME AND REVOKES ARREST WARRANTS AFTER 33 YEARS OF ABUSES, INSULTS, AND ILLEGALITIES.



The Seventh Criminal Court of First Instance issued, on January 5, 2026,… pic.twitter.com/6LwsMDPRh7 — Jorge Serrano Elías (@SerranoEliasGt) February 19, 2026

La resolución

Según el MP, la decisión de anular las órdenes de captura contra Serrano Elías fue tomada el 5 de enero de este año por el juez Orellana, quien lo resolvió con base a una solicitud escrita que presentó la defensa del acusado.

El MP dijo que el juez no brindó audiencia a las partes y declaró con lugar una actividad procesal defectuosa.

"Esta resolución fue notificada el 6 de enero a la Fiscalía, la cual inmediatamente interpuso recurso de reposición contra lo resuelto, el cual fue rechazado. Derivado de estas actuaciones, el 3 de febrero de 2026 el Ministerio Público interpuso un amparo, el cual aún se encuentra pendiente de resolución", dijo el MP.

También confirmaron que presentó una recusación en contra de Orellana, la cual fue rechazada por el juez, por lo que apelaron, la cual fue rechazada. Posteriormente presentaron una segunda recusación en contra de Orellana".

"En virtud de estas acciones, actualmente la fiscalía analiza la posibilidad de presentar un segundo amparo", dijo el MP.