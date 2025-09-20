Servicio de agua será irregular en varias zonas de la ciudad este domingo

La Empresa Municipal de Agua recomienda a los vecinos tomar medidas para evitar desabastecimiento.
El servicio de agua potable se verá afectado este domingo 21 de septiembre debido a trabajos que se realizarán trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico por parte de la empresa Trelac.
Esta situación podría generar intermitencias o baja de presión en algunos sectores de la ciudad y municipios vecinos.
En un comunicado, Empagua resaltó que el sistema de bombeo Ojo de Agua estará temporalmente fuera de operación y afectará estos sectores
- zona 1
- zona 2
- zona 3
- zona 6
- zona 8
- zona 9
- zona 11
- zona 12
- zona 13
- zona 17
- zona 18
- zona 21
- Chinautla
- Villa Nueva
- San Miguel Petapa
Las operaciones se realizarán este domingo 21 de septiembre de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. El domingo 28 de septiembre se repetirán estas acciones de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Empagua destacó que esta situación no tiene relación con su servicio, pero buscan garantizar la continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica al sur de la ciudad.
La entidad recomienda a los vecinos en abastecerse lo suficiente para evitar complicaciones dentro del hogar.