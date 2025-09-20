Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Servicio de agua será irregular en varias zonas de la ciudad este domingo

  • Por Fredy Hernández
20 de septiembre de 2025, 14:53
El servicio se verá reducido en varias zonas y municipios de la ciudad este 21 de septiembre. (Foto: Shutterstock)

El servicio se verá reducido en varias zonas y municipios de la ciudad este 21 de septiembre. (Foto: Shutterstock)

La Empresa Municipal de Agua recomienda a los vecinos tomar medidas para evitar desabastecimiento. 

OTRAS NOTICIAS: Esta es la razón por la que circulan más autos en Guatemala

El servicio de agua potable se verá afectado este domingo 21 de septiembre debido a trabajos que se realizarán trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico por parte de la empresa Trelac

Esta situación podría generar intermitencias o baja de presión en algunos sectores de la ciudad y municipios vecinos. 

En un comunicado, Empagua resaltó que el sistema de bombeo Ojo de Agua estará temporalmente fuera de operación y afectará estos sectores

  • zona 1
  • zona 2 
  • zona 3
  • zona 6
  • zona 8 
  • zona 9 
  • zona 11 
  • zona 12
  • zona 13
  • zona 17
  • zona 18 
  • zona 21
  • Chinautla
  • Villa Nueva 
  • San Miguel Petapa

Las operaciones se realizarán este domingo 21 de septiembre de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. El domingo 28 de septiembre se repetirán estas acciones de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

Empagua destacó que esta situación no tiene relación con su servicio, pero buscan garantizar la continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica al sur de la ciudad. 

La entidad recomienda a los vecinos en abastecerse lo suficiente para evitar complicaciones dentro del hogar. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar