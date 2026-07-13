Sesión de Fabiola Roudha en Corea del Sur es recomendada por revista Billboard

Fabiola Roudha fue mencionada en Billboard, por su participación en Corea del Sur como la primera artista no asiática invitada a "FOR:REST LIVE".
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La cantautora guatemalteca, representante del *soul-bolero* también ha destacado con anterioridad en la lista "On The Radar Latin" en la prestigiosa revista especializada en música a nivel internacional.
"¡Gracias Billboard! este año he tenido muchos cambios, pero también muchas oportunidades hermosas, una de ellas fue grabar la sesión en vivo con FOR:REST LIVE en Corea, siendo la primera Latina en participar ¡y ahora está nota de Billboard!, Gracias a ustedes que escuchan mi música y me apoyan", expresó.
¿Qué es FOR:REST LIVE, donde aparece Fabiola Roudha?
Se trata de un canal y plataforma de sesiones de música en originaria de Corea del Sur. En ella destacan prestigiosas personalidades del K-Pop, donde hacen un miniconcierto dentro de un bosque como escenario. Los artistas cantan en acústico, en escenarios móviles o "carritos".
En este espacio han pasado personalidades como Ryeowook (de SUPER JUNIOR), Jo Kwon (de 2AM), Younha, Heize y miembros de WayV.Impacto. Rabiola es la primera latina en ser invitada.
Roudha es muy apreciada en el país asiático, ha sido parte del Seoul Music Week y en el Taehwariver Jazz Festival de Ulsan.
Fabiola Roudha
Es cantante y compositora guatemalteca reconocida por su trayectoria en géneros de soul, R&B, blues y pop. En su niñez, su potente voz la llevó al estrellato, obtuvo el tercer lugar en el concurso reality "Código Fama Internacional" de 2004, participó en "La Academia - Última Generación" (2008) y "El Gran Desafío de Estrellas" (2009).
Es productora del Festival Sunset Ecléctico en Guatemala y ha llevado la música a distintos rincones y festivales de talla internacional como Corea del Sur, donde es aclamada.
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