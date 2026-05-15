¡Escúchala completa! Shakira lanza "Dai Dai" el tema del Mundial Norteamérica 2026

Bajo el sello Sony Music Shakira lanzó de manera oficial "Dai Dai", el sencillo más esperado para festejar la copa Mundial de la FIFA 2026.
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Esta tarde se publicó en el canal oficial de Youtube de la barranquillera, el audio del tema que será coreado por aficionados de futbol de todo el mundo, en la portada del post aparece un balón de futbol con dibujos hechos por niños.
Este 14 de mayo a las 6 de la tarde hora de Guatemala, los fans pendientes del tema oficial pudieron disfrutar de la primera publicación.
La colombiana es la consentida de este deporte ya que en varias ocasiones ha sido llamada para, con su ritmo, iniciar la fiesta deportiva.
Shakira en los Mundiales
En Alemania 2006 participó con "Hips Don't Lie" (Bamboo) en la ceremonia de clausura.
En Sudáfrica 2010 lanzó el himno oficial "Waka Waka (This Time for Africa)".
En Brasil 2014 interpretó "La La La (Brazil 2014)" junto a Carlinhos Brown.
Y en Norteamérica 2026 regresa imponente con "Dai Dai" junto a Burna Boy.
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